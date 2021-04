"Mi hai fatto sognare". Lo strazio di Berruti, addio Monteverde: il lutto sconvolge il fidanzato della Boschi (Di domenica 25 aprile 2021) Un terribile lutto nel mondo della televisione: è infatti morto Raffaello Monteverde, detto Lello, produttore di molte serie tv di successo degli anni Ottanta, Novanta e Duemila. L'imprenditore è venuto a mancare nella giornata di oggi, domenica 25 aprile, a Roma, nella sua abitazione, assistito dalla moglie Cristiana Zucchiatti, presidente del premio Afrodite. Monteverde era nato nella Capitale il 16 aprile del 1942. Monteverde aveva da poco compiuto 79 anni. La notizia del suo decesso è stata data dal Messaggero. E ancora, tra le sue produzioni più famose ci sono “Elisa di Rivombrosa”, la versione italiana del “Commissario Rex”, “Professione Fantasma”, Incantesimo 3, 4, 5 e 6 e I segreti di Borgo Larici. Monteverde aveva iniziato la sua carriera nello spettacolo lavorando ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Un terribilenel mondotelevisione: è infatti morto Raffaello, detto Lello, produttore di molte serie tv di successo degli anni Ottanta, Novanta e Duemila. L'imprenditore è venuto a mancare nella giornata di oggi, domenica 25 aprile, a Roma, nella sua abitazione, assistito dalla moglie Cristiana Zucchiatti, presidente del premio Afrodite.era nato nella Capitale il 16 aprile del 1942.aveva da poco compiuto 79 anni. La notizia del suo decesso è stata data dal Messaggero. E ancora, tra le sue produzioni più famose ci sono “Elisa di Rivombrosa”, la versione italiana del “Commissario Rex”, “Professione Fantasma”, Incantesimo 3, 4, 5 e 6 e I segreti di Borgo Larici.aveva iniziato la sua carriera nello spettacolo lavorando ...

