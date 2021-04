Meteo Italia all’8 maggio: in bilico tra CALDO e MALTEMPO (Di domenica 25 aprile 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Il quadro Meteo climatico, sulle nostre regioni, sta cambiando. Finora abbiamo affrontato condizioni inusuali per questo periodo, è bene rimarcarlo, ma i modelli matematici di previsione ci dicono che il freddo sta terminando e forse ci saluterà definitivamente. Trattasi di un cambiamento indotto dal cedimento del Vortice Polare che in questo momento sta abbandonando definitivamente la scena e nel graduale tracollo sta facilitando una ridistribuzione delle aree cicloniche e anticicloniche. Dovremo capire, anzitutto, quale sarà l’influenza oceanica e quelli che potrebbero essere gli effetti sulle nostre regioni. Difficile ipotizzare scenari in questo momento, basandoci sull’interpretazione modellistica tutto lascia pensare che avremo un periodo di marcata variabilità che potrebbe sfociare in bel tempo in al Sud ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 25 aprile 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Il quadroclimatico, sulle nostre regioni, sta cambiando. Finora abbiamo affrontato condizioni inusuali per questo periodo, è bene rimarcarlo, ma i modelli matematici di previsione ci dicono che il freddo sta terminando e forse ci saluterà definitivamente. Trattasi di un cambiamento indotto dal cedimento del Vortice Polare che in questo momento sta abbandonando definitivamente la scena e nel graduale tracollo sta facilitando una ridistribuzione delle aree cicloniche e anticicloniche. Dovremo capire, anzitutto, quale sarà l’influenza oceanica e quelli che potrebbero essere gli effetti sulle nostre regioni. Difficile ipotizzare scenari in questo momento, basandoci sull’interpretazione modellistica tutto lascia pensare che avremo un periodo di marcata variabilità che potrebbe sfociare in bel tempo in al Sud ...

