Meteo, anticiclone e caldo imminente: domenica soleggiata sull’Italia (Di domenica 25 aprile 2021) Netto miglioramento Meteo per tutta l’Italia in questa domenica, con l’arrivo dell’anticiclone. Il sole e le alte temperature invaderanno la penisola. Questa domenica presenterà la svolta della penisola dal punto di vista Meteo, con il paese che sarà invasa dall’anticiclone africano. Immediatamente le temperature si alzeranno su tutta l’Italia, compreso il Sud Italia in netta L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 25 aprile 2021) Netto miglioramentoper tutta l’Italia in questa, con l’arrivo dell’. Il sole e le alte temperature invaderanno la penisola. Questapresenterà la svolta della penisola dal punto di vista, con il paese che sarà invasa dall’africano. Immediatamente le temperature si alzeranno su tutta l’Italia, compreso il Sud Italia in netta L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

InMeteo : Meteo: anticiclone africano in arrivo, primo vero caldo estivo al sud - CentroMeteoITA : #METEO - L'ANTICICLONE sale in CATTEDRA con TEMPERATURE in aumento, ma il #MALTEMPO tornerà presto in #ITALIA; i de… - CentroMeteoITA : #METEO - #ANTICICLONE torna a spingere, ecco la pausa dal #MALTEMPO sull'#ITALIA, tutti i dettagli - infoitinterno : Previsioni meteo: sabato ultime piogge, ma avanza l'anticiclone - infoitinterno : Meteo: ULTIME PIOGGE nelle PROSSIME ORE, ma domenica anticiclone e CALDO -