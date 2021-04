Mercato, Mendes si muove per Ronaldo: PSG difficile, c’è lo United (Di domenica 25 aprile 2021) Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora tutto da scrivere. Il fuoriclasse portoghese è legato alla Juventus fino al 2022, ma la permanenza al termine della stagione non è certo scontata. Stando alle indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, l’agente di CR7, Jorge Mendes, si sta muovendo e ha iniziato a sondare il terreno per cercare L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 25 aprile 2021) Il futuro di Cristianoè ancora tutto da scrivere. Il fuoriclasse portoghese è legato alla Juventus fino al 2022, ma la permanenza al termine della stagione non è certo scontata. Stando alle indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, l’agente di CR7, Jorge, si stando e ha iniziato a sondare il terreno per cercare L'articolo

Advertising

mancinemme76 : @Torrenapoli1 Il valore di un professionista lo esprime il mercato. Lo cerca la Fiorentina,nonostante abbia il para… - JManiaSite : Il #ManchesterUnited vorrebbe seriamente riportare #Ronaldo all'Old Trafford, ma c'è il nodo ingaggio. Le ultime no… - constantinesimo : @gustatore Una squadra storica come ce ne sono innumerevoli altre. Solo che senza i soldi di Mendes rimane in champ… - dbollini : @AndreaBricchi77 @paolobertolucci Raiola (e Mendes e tutte le agenzie sportive americane che inizieranno ad interes… - EmanueleDolce : La @UEFA non ha fatto niente per impedire al #PSG di spendere 700 milioni in una sessione di mercato alterando bila… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Mendes Calciomercato Juventus: Ronaldo al posto di Cavani allo United? Nuove indiscrezioni di mercato sul futuro di Cristiano Ronaldo, sotto contratto fino al giugno 2022 con la Juve Arrivano ... Il super agente del portoghese, Jorge Mendes, si starebbe muovendo per un'...

De Laurentis cambia idea su Gattuso. Il tecnico si è confidato Convincere Rino è la missione affidata a Jorge Mendes'. 'Il 23 maggio, tutti i tifosi del Napoli si ... il tecnico dei partenopei non vuole distrazioni, ne sul mercato Napoli e nemmeno quelle legate ai ...

Mercato, Mendes si muove per Ronaldo: PSG difficile, c'è lo United DailyNews 24 Mercato, Mendes si muove per Ronaldo: PSG difficile, c’è lo United Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora tutto da scrivere. Il fuoriclasse portoghese è legato alla Juventus fino al 2022, ma la permanenza al termine Il futuro del portoghese potrebbe essere lontano d ...

Gazzetta: “Ronaldo ha dato questo messaggio chiaro a Mendes sul suo futuro” Come racconta La Gazzetta dello Sport, Cristiano Ronaldo ha mandato un segnale molto forte e chiaro al suo agente Jorge Mendes. Dopo aver capito che ormai definitivamente il Real Madrid è fuori dai gi ...

Nuove indiscrezioni disul futuro di Cristiano Ronaldo, sotto contratto fino al giugno 2022 con la Juve Arrivano ... Il super agente del portoghese, Jorge, si starebbe muovendo per un'...Convincere Rino è la missione affidata a Jorge'. 'Il 23 maggio, tutti i tifosi del Napoli si ... il tecnico dei partenopei non vuole distrazioni, ne sulNapoli e nemmeno quelle legate ai ...Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora tutto da scrivere. Il fuoriclasse portoghese è legato alla Juventus fino al 2022, ma la permanenza al termine Il futuro del portoghese potrebbe essere lontano d ...Come racconta La Gazzetta dello Sport, Cristiano Ronaldo ha mandato un segnale molto forte e chiaro al suo agente Jorge Mendes. Dopo aver capito che ormai definitivamente il Real Madrid è fuori dai gi ...