Medjugorje | ultimo Messaggio del 25 aprile 2021 alla veggente Marija – Video

Leggi su lalucedimaria

(Di domenica 25 aprile 2021) La Madonna ci esorta ad essere testimoni coraggiosi della fede, a non vacillare in questo tempo difficile come in nessun’altra prova che ci troviamo ad affrontare. Ma di procedere sicuri con e in Cristo Risorto, guardandonostra meta felice, il Cielo.del 25: “Cari figli! Oggi vi invito L'articolo proviene da La Luce di Maria.