Mattarella all’Altare della Patria celebra il 25 Aprile. Draghi: «Non tutti gli italiani furono brava gente» (Di domenica 25 aprile 2021) A sorpresa, il capo dello Stato ha fatto anche visita al Quadraro, caposaldo della Resistenza al Nazifascismo, decorando il quartiere con la medaglia d’oro al merito civile Leggi su ilsole24ore (Di domenica 25 aprile 2021) A sorpresa, il capo dello Stato ha fatto anche visita al Quadraro, caposaldoResistenza al Nazifascismo, decorando il quartiere con la medaglia d’oro al merito civile

