Martina Miliddi e il flirt con Stefano De Martino | lei risponde ai rumors

(Di domenica 25 aprile 2021)DICE LA SUA La ex ballerina di Amici 20,al gossip che circola da qualche tempo su un presuntoconDe, membro della giuria esterna del serale. LEGGI ANCHE AMICI 20, LA SESTA PUNTATA: UN CONCORRENTE FA UNA CLAMOROSA GAFFEE IL PERCORSO AD AMICI 20 La ballerina, nella squadra di Lorella Cuccarini, è stata una delle ballerine più discusse di questa edizione di Amici. Artisticamente parlando, è stata criticata sia dentro che fuori dal programma. Più volte la maestra Celentano ha detto che non meritava di entrare al serale, stessa cosa alcuni celebri ballerini professionisti, tra cui Carolyn ...

Advertising

martinamilily : RT @martieaka: Martina Miliddi letteralmente un'icona. Non fermatela MAI #amici20 #amici2020 #martinamiliddi #tommaleo - martinamilily : RT @Loveisl29659016: E comunque potete dire, può succedere tutto quello che volete ma gli occhi di Martina Miliddi mentre guarda e parla di… - Ciao55739432 : RT @marti_aka_: Martina Sottona Miliddi?? #Amici2020 - ElisaDiGiacomo : Serale Amici, Martina Miliddi fa una dedica a Raffaele: 'Sei uscito a testa alta' - martieaka : RT @marti_aka_: Martina Sottona Miliddi?? #Amici2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Martina Miliddi

dopo l'eliminazione dal serale di Amici 20 , ha finalmente rotto il silenzio sull'ipotetico flirt che la voleva protagonista al fianco di Stefano De Martino , giudice del talent ed ex ...La ballerina risponde a chi le chiede della presunta storia con Stefano.come Rosa Di Grazia hanno ricevuto molte critiche da parte dei telespettatori di Amici di Maria . Nonostante tutto la ballerina di latino (bacchettata anche da Carolyn Smith) è stata ...La ex ballerina di Amici 20, Martina Miliddi, risponde al gossip che circola da qualche tempo su un presunto flirt con Stefano De Martino ...Martina Miliddi sulle critiche ricevute ad Amici: "Non hanno compreso chi sono" Martina Miliddi una ex allieva di Amici 20 domenica 25 aprile 2021 ha ...