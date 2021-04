Marquez e il suo percorso verso il ritorno in vetta

(Di domenica 25 aprile 2021) Il sei volte campione del mondo MotoGP Marcha dichiarato di non sapere quando sarà completamente in forma in questa stagione. Il tempo per recuperare e vincere il mondiale 2021 ci sarebbe ma dipenderà tutto dalle condizioni del suo braccio destro.si trova al 14° posto in campionato con nove punti dopo la sua prima gara. Con un non insormontabile distacco di 52 punti dal leader della classifica Fabio Quartararo può ancora sperare. Nel 2020 Joan Mir dopo i primi tre round era anch’egli 14° con 48 punti di distacco dalla, sappiamo tutti com’è andata a finire. IldiIl pilota Honda ha ottenuto un impressionante settimo posto a Portimao nella sua prima gara dopo nove mesi dall’infortunio all’omero destro nel quale è incorso durante il Gran Premio di Spagna dello ...

... agevolando così il compito a Marcche si sarebbe trovato con un pericolo in meno'. Jorge ... ha aggiunto Lorenzo che non ritiene che regga il paragone tra ilacquisto e quello di Pol ...Nell'intervista, più scherosa, fatta con AS insieme a Pol Espargarò ha spiegato che ilritorno è stato davvero un mezzo miracolo e l'ha ribadito in quella, più seriosa, rilasciata a ... MarcMarquez è rientrato in Portogallo dopo 9 mesi di stop forzato per infortunio, il cammino per tornare in piena forma è però ancora lungo ...di Riccardo Galli Un paio di mesi e... zac, addio primato. Loris Capirossi sorride mentre i giornalisti spagnoli gli parlano del giovanissimo Pedro Acosta, protagonista assoluto dell’inizio del Mondia ...