Marotta: “Pensiamo solo al campo. Super Lega? Invece di litigi c’è bisogno di dialogo per riformare il calcio” (Di domenica 25 aprile 2021) Il dg dell’Inter, Giuseppe Marotta, a Dazn ha parlato prima della gara con il Verona, parlando anche dell’argomento Super Lega e della lettera di sfiducia dei club di Serie A. Queste le sue parole: “Non sappiamo nulla, non abbiamo ricevuto nulla e non conosciamo il contenuto della lettera mandata a Dal Pino. Siamo in un momento tragico per il calcio, che nasconde il grande problema della sostenibilità: questo è un modello che non funziona, non dà garanzie anche a seguito della pandemia. Anziché litigare, mi auguro si possa parlare anche di riforme del calcio: attraverso nuovi format o riducendo il professionismo, che porterebbe a ridurre i costi”. Sulla partita di oggi: “Con Conte ho condiviso questi momenti, ha fatto bene a sottolineare il fatto che molti calciatori non hanno mai avuto addosso questo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 aprile 2021) Il dg dell’Inter, Giuseppe, a Dazn ha parlato prima della gara con il Verona, parlando anche dell’argomentoe della lettera di sfiducia dei club di Serie A. Queste le sue parole: “Non sappiamo nulla, non abbiamo ricevuto nulla e non conosciamo il contenuto della lettera mandata a Dal Pino. Siamo in un momento tragico per il, che nasconde il grande problema della sostenibilità: questo è un modello che non funziona, non dà garanzie anche a seguito della pandemia. Anziché litigare, mi auguro si possa parlare anche di riforme del: attraverso nuovi format o riducendo il professionismo, che porterebbe a ridurre i costi”. Sulla partita di oggi: “Con Conte ho condiviso questi momenti, ha fatto bene a sottolineare il fatto che molti calciatori non hanno mai avuto addosso questo ...

