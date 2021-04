Marotta: «La lettera dei club contro di noi? Lo abbiamo appreso dai giornali» (Di domenica 25 aprile 2021) Prima della partita col Verona, ai microfoni di Dazn ha parlato l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta. Gli è stato chiesto un commento sulla notizia della lettera indirizzata da alcuni club al presidente Dal Pino. Questa la sua risposta: “Ufficialmente non ne sappiamo niente e per questo non ne conosciamo il contenuto, lo abbiamo appreso dagli organi di informazione. Siamo in un momento tragico e di litigiosità che nasconde il problema della sostenibilità. questo sistema non funziona, anche per colpa della pandemia. Auspico che si possa parlare di riforma del calcio attraverso un professionismo diverso che possa ridurre anche i costi”. È d’accordo con Conte che chiede chiarezza sulla proprietà? “Condivido i due concetti espressi da Conte: il primo è quello della massima concentrazione su ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 25 aprile 2021) Prima della partita col Verona, ai microfoni di Dazn ha parlato l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe. Gli è stato chiesto un commento sulla notizia dellaindirizzata da alcunial presidente Dal Pino. Questa la sua risposta: “Ufficialmente non ne sappiamo niente e per questo non ne conosciamo il contenuto, lodagli organi di informazione. Siamo in un momento tragico e di litigiosità che nasconde il problema della sostenibilità. questo sistema non funziona, anche per colpa della pandemia. Auspico che si possa parlare di riforma del calcio attraverso un professionismo diverso che possa ridurre anche i costi”. È d’accordo con Conte che chiede chiarezza sulla proprietà? “Condivido i due concetti espressi da Conte: il primo è quello della massima concentrazione su ...

Advertising

napolista : #Marotta: «La lettera dei club contro di noi? Lo abbiamo appreso dai giornali» A Dazn: “Non ne conosciamo il conten… - giovamanna1982 : RT @marifcinter: Marotta: 'Non sappiamo nulla della lettera con richiesta di sanzioni. Momento tragico per il calcio, grande litigiosità ch… - LaBeneamata32 : RT @marifcinter: Marotta: 'Non sappiamo nulla della lettera con richiesta di sanzioni. Momento tragico per il calcio, grande litigiosità ch… - matteo_milan91 : RT @marifcinter: Marotta: 'Non sappiamo nulla della lettera con richiesta di sanzioni. Momento tragico per il calcio, grande litigiosità ch… - interClubPAN : RT @marifcinter: Marotta: 'Non sappiamo nulla della lettera con richiesta di sanzioni. Momento tragico per il calcio, grande litigiosità ch… -