Mara Venier a Rocio Morales: “Vai da tua mamma, non perdere tempo” (Di domenica 25 aprile 2021) E’ da prima della pandemia che Rocio Morales non vede la sua mamma, non vede la sua famiglia in Spagna. A Domenica In Mara Venier comprende il suo dolore quando la vede in lacrime. Rocio ha provato a tornare in Spagna un po’ di mesi fa ma racconta che quando ha avvisato i suoi loro si sono spaventati, non hanno voluto. E’ stato strano per lei quel rifiuto ma ha capito ovviamente che erano terrorizzati per il contagio, per il covid. Adesso che in Spagna la situazione è ben diversa, adesso che i suoi genitori hanno ricevuto il vaccino, Mara Venier le consiglia di andare subito, di correre il prima possibile da loro. A DOMENICA IN Rocio MUNOZ Morales “Vai da lei non perdere tempo” ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 25 aprile 2021) E’ da prima della pandemia chenon vede la sua, non vede la sua famiglia in Spagna. A Domenica Incomprende il suo dolore quando la vede in lacrime.ha provato a tornare in Spagna un po’ di mesi fa ma racconta che quando ha avvisato i suoi loro si sono spaventati, non hanno voluto. E’ stato strano per lei quel rifiuto ma ha capito ovviamente che erano terrorizzati per il contagio, per il covid. Adesso che in Spagna la situazione è ben diversa, adesso che i suoi genitori hanno ricevuto il vaccino,le consiglia di andare subito, di correre il prima possibile da loro. A DOMENICA INMUNOZ“Vai da lei non” ...

Advertising

ricpuglisi : Come mai io devo pagare il canone per un'intervista di Mara Venier al ministro Speranza, intervista totalmente favo… - RChiovenda : RT @ricpuglisi: Come mai io devo pagare il canone per un'intervista di Mara Venier al ministro Speranza, intervista totalmente favorevole a… - patriziadegioia : RT @ricpuglisi: Come mai io devo pagare il canone per un'intervista di Mara Venier al ministro Speranza, intervista totalmente favorevole a… - 1996Torinese : RT @ricpuglisi: Come mai io devo pagare il canone per un'intervista di Mara Venier al ministro Speranza, intervista totalmente favorevole a… - GrendelFTMoor : RT @ricpuglisi: Come mai io devo pagare il canone per un'intervista di Mara Venier al ministro Speranza, intervista totalmente favorevole a… -