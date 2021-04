Manchester United in vendita: la richiesta è di 4,6 miliardi di euro (Di domenica 25 aprile 2021) Non c’è pace per i tifosi del Manchester United. Dopo lo scossone di settimana scorsa, quando venne annunciata la creazione della Superlega, il Mirror quest’oggi rilancia la notizia secondo cui la società sarebbe in vendita. In seguito all’uscita dal progetto della Superlega, infatti, sono in corso giorni di riflessione da parte della famiglia Glazer. I proprietari dei Red Devils starebbero anche pensando alla cessione, ma la cifra richiesta è astronomica: ben 4,6 miliardi di euro. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 aprile 2021) Non c’è pace per i tifosi del. Dopo lo scossone di settimana scorsa, quando venne annunciata la creazione della Superlega, il Mirror quest’oggi rilancia la notizia secondo cui la società sarebbe in. In seguito all’uscita dal progetto della Superlega, infatti, sono in corso giorni di riflessione da parte della famiglia Glazer. I proprietari dei Red Devils starebbero anche pensando alla cessione, ma la cifraè astronomica: ben 4,6di. SportFace.

