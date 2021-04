Mafia: Cdm, proroga 6 mesi scioglimento Comune Scanzano Jonico (Di domenica 25 aprile 2021) Roma, 25 apr. (Adnkronos) – “Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, non essendo ancora esaurita l’azione di recupero e risanamento delle istituzioni locali dai condizionamenti da parte della criminalità organizzata, ha deliberato la proroga, per 6 mesi, dello scioglimento del Consiglio comunale di Scanzano Jonico (Matera), a norma dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”. E’ quanto si legge nel comunicato del Cdm. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 25 aprile 2021) Roma, 25 apr. (Adnkronos) – “Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, non essendo ancora esaurita l’azione di recupero e risanamento delle istituzioni locali dai condizionamenti da parte della criminalità organizzata, ha deliberato la, per 6, dellodel Consiglio comunale di(Matera), a norma dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”. E’ quanto si legge nel comunicato del Cdm. L'articolo proviene da City Roma News.

