Madres paralelas | Sony Pictures Classics acquista il film

(Di domenica 25 aprile 2021) Sono partite a marzo le riprese di Madres paralelas, il nuovo film di Pedro Almodóvar con Penélope Cruz, la vincitrice del premio San Sebastián Aitana Sánchez Gijón e l'esordiente Milena Smit. Cosa ha detto Almodóvar di "Madres paralelas"? "Con Madres paralelas – spiega Pedro Almodovar – ritorno all'universo femminile, alla maternità, alla famiglia. Parlo dell'importanza degli antenati e dei discendenti. Dell'inevitabile presenza della memoria. Ci sono molte mamme nella mia filmografia, quelle che fanno parte di questa storia sono molto diverse. Come narratore, in questo momento però sono le madri imperfette quelle che mi ispirano di più".

Centoquattordici fotocamere ad alta definizione, uno scatto sincrono e Milena Smit (l'attrice scelta da Pedro Almodovar per il film) in 3D, convertita per la prima volta in avatar CGI. È nata così la nuova campagna di Desigual x Maria Escote, la cui protagonista e Milena nel ruolo di diverse Dee cromatiche. Di fatto oggi il fratello di Pedro Almodovar, il produttore Augustin, ha postato su Twitter la foto del loro nuovo film, Madres paralelas, nel primo giorno di riprese dopo le lunghe settimane di lockdown. Sony Pictures Classics ha acquistato il film.