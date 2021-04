Ludovica Ripa di Meana: "Non amo la parola poetessa, meglio poeta" (Di domenica 25 aprile 2021) Due giorni dopo averla incontrata, mi telefona e mi dice: “Credo che questa sarà la mia ultima intervista, le dispiace farmela rileggere?”. Ludovica Ripa di Meana ha ottantotto anni e ha attraversato il fiume della letteratura italiana senza mai farsi trascinare dalla corrente. Moravia ha detto che era una persona impossibile da classificare. E anche Cesare Garboli, Carlo Bo, Cesare Segre ne hanno scritto senza riuscire a incasellarla. Le espressioni usate per definirla – “onda anomala”, “voce speciale” del ventesimo secolo –, più che coagulare la sua alterità, la evocano. Ha fatto collidere versi e prosa, invettiva e preghiera, inni e lampi, Adriano Celentano e Gianfranco Contini (due a cui ha dedicato due libri). “Non amo la parola poetessa”, dice, “preferisco la parola ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 25 aprile 2021) Due giorni dopo averla incontrata, mi telefona e mi dice: “Credo che questa sarà la mia ultima intervista, le dispiace farmela rileggere?”.diha ottantotto anni e ha attraversato il fiume della letteratura italiana senza mai farsi trascinare dalla corrente. Moravia ha detto che era una persona impossibile da classificare. E anche Cesare Garboli, Carlo Bo, Cesare Segre ne hanno scritto senza riuscire a incasellarla. Le espressioni usate per definirla – “onda anomala”, “voce speciale” del ventesimo secolo –, più che coagulare la sua alterità, la evocano. Ha fatto collidere versi e prosa, invettiva e preghiera, inni e lampi, Adriano Celentano e Gianfranco Contini (due a cui ha dedicato due libri). “Non amo la”, dice, “preferisco la...

