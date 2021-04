Lost Soul Aside | il titolo ispirato a Final Fantasy sarà alla China PlayStation Press Conference 2021?

(Di domenica 25 aprile 2021)venne annunciato per la prima volta nel 2016 e divenne in tempo zero un successo di pubblico: non solo per l'imionante design, la grafica ammaliante e il gameplayall'allora imminenteXV, ma soprattutto perché era stato tutto realizzato da una singola persona, l'animatore cinese Bing Yang. Da allora, tuttavia, non abbiamo più avuto moltissime notizie sul progetto, se non che Sony aveva messo gli occhi sull'autore e aveva offerto il suo supporto al progetto, dando a Yang un piccolo team di sviluppo. In origine, si parlava di una release nel 2020, ma è chiaro come tutto si sia risolto con un nulla di fatto. Tuttavia, nonostante l'attesa sia decisamente lunga, è ancora presto per parlare di vaporware anzi, presto potremmo avere ...

L'atteso Action RPG cinese ispirato a Final Fantasy XV potrebbe tornare a mostrarsi al nuovo evento PlayStation.La speranza è quella di vedere anche Lost Soul Aside, uno dei giochi più famosi del programma PlayStation China Hero Project, annunciato nel 2015 e poi scomparso dai radar. Il lancio era previsto per ...