L'omaggio del Tg2 a Italo Balbo allo scoccare del 25 aprile (Di domenica 25 aprile 2021) Deve essere stato fortemente distopico per uno spettatore della seconda serata di Raidue. Mentre mancava ormai soltanto qualche minuto alla mezzanotte del 25 aprile, giorno della Festa della Liberazione, tradizionalmente dedicato alla fine dell'occupazione nazista e, di conseguenza, al definitivo declino del regime fascista, vedere uno spezzone del Tg2 su Italo Balbo, gerarca fascista, quadrumviro della marcia su Roma e ministro dell'Aeronautica nel corso del Ventennio. LEGGI ANCHE > «Il Tg2 è ormai un giornale di partito», la denuncia di Anzaldi Tg2 su Italo Balbo alla vigilia del 25 aprile Com'è prassi, il sabato sera va in onda Tg2 Dossier, l'approfondimento della testata giornalistica della seconda rete. Quello del 24 aprile era dedicato ai 60 anni delle Frecce ...

