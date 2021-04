Lo Yemen si infiamma di nuovo | i ribelli avanzano tra decine di morti

(Di domenica 25 aprile 2021) Almeno 65 persone sono morte negli ultimi due giorni a Marib, area nell’Est delloin cui le forze governative resistono da settimane all’attacco deiHouthi. La provincia è molto importante per le sorti di una guerra che si combatte da sei anni, che vede impegnati sul lato del governo regolare (rovesciato dagli Houthi nel 2015) una coalizione guidata dai sauditi, e che è uno dei terreni di scontro per procura con l’Iran (che finanzia e assiste militarmente iiti). Gli houthi controllano ormai il fronte di Kassara, nel nordovest della provincia, e si trovano a soli sei km dal capoluogo, nonostante le forze governative stiano usando anche l’aviazione saudita. La caduta di Marib sarebbe un colpo durissimo per il governo di Sanaa e i suoi alleati di Riad. Proprio Riad aveva proposto a marzo un ...

I combattimenti tra governativi e huthi nel nord dellosi concentrano 'su tre fronti fuori dalla città di Marib' riferiscono fonti militari rilanciate dalle agenzie internazionali. I ribelli ...Leggi Anche Guerra in, l'Arabia Saudita propone un cessate il fuoco ai ribelli Houthi. Ma ... Non la chiamerei alleanza, però, ma 'matrimonio di convenienza', una partnership che sinel ...Ancora morti in Yemen. Gli Houthi non fermano l’offensiva su Marib. Le forze governative rischiano di capitolare. L’appello al cessate il fuoco di Washington ...