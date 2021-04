Livorno, giovane di 25 anni muore annegato nei fossi in piazza della Repubblica mentre scappava da una pattuglia della polizia (Di domenica 25 aprile 2021) Tragedia nel Fosso Reale a Livorno. Un ragazzo di origini tunisine di 25 anni è morto annegato questa notte mentre stava scappando da un controllo della polizia. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, era in bicicletta quando ha notato una pattuglia della polizia e, forse per paura di una sanzione per aver infranto il coprifuoco, si è dato alla fuga. Il 25enne ha proseguito la corsa a piedi e nei pressi dei fossi di piazza della Repubblica è caduto in acqua, annegando. Ancora non è chiaro se abbia perso l’equilibrio oppure se abbia tentato di fuggire gettandosi in acqua. Gli agenti che lo avevano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Tragedia nel Fosso Reale a. Un ragazzo di origini tunisine di 25è mortoquesta nottestava scappando da un controllo. Il, secondo una prima ricostruzione, era in bicicletta quando ha notato unae, forse per paura di una sanzione per aver infranto il coprifuoco, si è dato alla fuga. Il 25enne ha proseguito la corsa a piedi e nei pressi deidiè caduto in acqua, annegando. Ancora non è chiaro se abbia perso l’equilibrio oppure se abbia tentato di fuggire gettandosi in acqua. Gli agenti che lo avevano ...

