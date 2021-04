Livorno: annega in un canale forse per sfuggire al controllo della polizia (Di domenica 25 aprile 2021) Dramma a Livorno: un 26enne tunisino è morto annegato nei Fossi medicei intorno alla mezzanotte fra sabato 24 e domenica 25 aprile 2021, a Livorno. Il giovane stava scappando dopo aver visto una volante della polizia in servizio di controllo nella zona di piazza della Repubblica. Il cadavere è stato recuperato un'ora più tardi dai vigili del fuoco, a circa 4 metri di profondità L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 25 aprile 2021) Dramma a: un 26enne tunisino è mortoto nei Fossi medicei intorno alla mezzanotte fra sabato 24 e domenica 25 aprile 2021, a. Il giovane stava scappando dopo aver visto una volantein servizio dinella zona di piazzaRepubblica. Il cadavere è stato recuperato un'ora più tardi dai vigili del fuoco, a circa 4 metri di profondità L'articolo proviene da Firenze Post.

