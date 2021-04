Liverpool, Milner da record: è il più subentrato della Premier League (Di domenica 25 aprile 2021) Curioso record messo a segno da James Milner. Ieri pomeriggio, il suo Liverpool ha pareggiato per 1-1 contro il Newcastle, compromettendo le possibilità dei Reds di qualificarsi per la prossima Champions League. Ma il centrocampista, che ha preso il posto di Diogo Jota al 58?, è diventato il giocatore ad essere subentrato più volte nella storia della Premier League, come evidenziato da Opta e Gracenote Live. Si è trattata infatti dalla 159esima volta in cui Milner ha dato il cambio ad un compagno, superato il precedente “record” di Peter Crouch di 158 volte. Non un primato di cui andare particolarmente fieri, forse, ma pur sempre un primato. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 aprile 2021) Curiosomesso a segno da James. Ieri pomeriggio, il suoha pareggiato per 1-1 contro il Newcastle, compromettendo le possibilità dei Reds di qualificarsi per la prossima Champions. Ma il centrocampista, che ha preso il posto di Diogo Jota al 58?, è diventato il giocatore ad esserepiù volte nella storia, come evidenziato da Opta e Gracenote Live. Si è trattata infatti dalla 159esima volta in cuiha dato il cambio ad un compagno, superato il precedente “” di Peter Crouch di 158 volte. Non un primato di cui andare particolarmente fieri, forse, ma pur sempre un primato. SportFace.

