LIVE – Sassari-Reggio Emilia 0-6, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 25 aprile 2021) Banco di Sardegna Sassari e UnaHotels Reggio Emilia si sfidano nel 29° turno di Serie A1 2020/2021. Gli uomini di Pozzecco sono reduci da due vittorie consecutive: con una partita in meno il margine da Venezia è solo di due punti, con un quarto posso che è quindi ancora possibile. Gli Emiliani invece si sono salvati settimana scorsa battendo Cantù: l’obiettivo è ora accedere ai playoff, con Cremona distante due lunghezze. Domenica 25 aprile alle ore 20:30 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. COME VEDERE LA PARTITA RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Sassari-Reggio Emilia 0-6 2? – Ottimo inizio di Reggio Emilia, Taylor e Lamar ... Leggi su sportface (Di domenica 25 aprile 2021) Banco di Sardegnae UnaHotelssi sfidano nel 29° turno diA1. Gli uomini di Pozzecco sono reduci da due vittorie consecutive: con una partita in meno il margine da Venezia è solo di due punti, con un quarto posso che è quindi ancora possibile. Glini invece si sono salvati settimana scorsa battendo Cantù: l’obiettivo è ora accedere ai playoff, con Cremona distante due lunghezze. Domenica 25 aprile alle ore 20:30 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. COME VEDERE LA PARTITA RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA0-6 2? – Ottimo inizio di, Taylor e Lamar ...

