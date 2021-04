LIVE Pesaro-Olimpia Milano, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida del ventinovesimo turno della Serie A 2020-2021 di basket tra il Carpegna Prosciutto Pesaro e l’AX Armani Exchange Milano. La sfida vede di fronte l’Olimpia Milano che punta a conquistare il primo posto finale nella stagione regolare, ma che si presenta a Pesaro con la mente già rivolta all’Eurolega, dove mercoledì sera a Monaco di Baviera avrà la prima occasione di chiudere la Serie con il Bayern e conquistare le Final Four. Messina, dunque, vorrà conferme sul parquet dai suoi uomini, ma anche dosando minutaggio e impegno di quei giocatori che dovranno fare la ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladella sfida del ventinovesimo turno dellaA 2020-2021 ditra il Carpegna Prosciuttoe l’AX Armani Exchange. La sfida vede di fronte l’che punta a conquistare il primo posto finale nella stagione regolare, ma che si presenta acon la mente già rivolta all’Eurolega, dove mercoledì sera a Monaco di Baviera avrà la prima occasione di chiudere lacon il Bayern e conquistare le Final Four. Messina, dunque, vorrà conferme sul parquet dai suoi uomini, ma anche dosando minutaggio e impegno di quei giocatori che dovranno fare la ...

