LIVE Pesaro-Olimpia Milano 70-74, Serie A basket in DIRETTA: l’Olimpia resta avanti nel finale di partita (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 78-79 Due su due ai liberi per Tambone 76-79 Tripla di Micov e torna avanti Milano! 76-76 A segno il libero aggiuntivo e pareggio a 140 secondi dalla fine! 75-76 Canestro di Massenat che subisce anche fallo 73-76 Due su due per LeDay in lunetta 73-74 Tripla di Robinson e Pesaro torna a -1! 70-74 Uno su due ai liberi per LeDay 70-73 Canestro di Robinson 68-73 Tripla di LeDay! 68-70 Tripla di Tambone! 65-70 Canestro di LeDay 65-68 Canestro di Robinson e Pesaro che torna a -3 63-68 Primo punti del quarto per Pesaro con Cain 61-68 Tripla di Micov e Milano allunga sul +7! 61-65 Due su due ai liberi per Shields 61-63 Uno su due per Biligha dalla piazzola 61-62 Due su due di Biligha e sorpasso ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA78-79 Due su due ai liberi per Tambone 76-79 Tripla di Micov e torna! 76-76 A segno il libero aggiuntivo e pareggio a 140 secondi dalla fine! 75-76 Canestro di Massenat che subisce anche fallo 73-76 Due su due per LeDay in lunetta 73-74 Tripla di Robinson etorna a -1! 70-74 Uno su due ai liberi per LeDay 70-73 Canestro di Robinson 68-73 Tripla di LeDay! 68-70 Tripla di Tambone! 65-70 Canestro di LeDay 65-68 Canestro di Robinson eche torna a -3 63-68 Primo punti del quarto percon Cain 61-68 Tripla di Micov eallunga sul +7! 61-65 Due su due ai liberi per Shields 61-63 Uno su due per Biligha dalla piazzola 61-62 Due su due di Biligha e sorpasso ...

