LIVE Nadal-Tsitsipas 6-4 6-7, Finale ATP Barcellona in DIRETTA: il greco rimonta e porta la finale al terzo set! (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE SECONDO SET 8-6 SECONDO SET STEFANOS Tsitsipas! SI VOLA AL terzo PARZIALE! 6-7 SET POINT Tsitsipas! DOPPIO FALLO Nadal. 6-6 Servizio e diritto lungolinea di Nadal. 6-5 CHE PUNTO SIGNORI E SIGNORE!!!!! Tsitsipas incanta da fondocampo provando a variare, realizza la palla corta ma lo spagnolo ci arriva e chiude il punto con la volée di diritto. 6-4 DUE SET POINT Tsitsipas! Scappa via il rovescio dello spagnolo: aggressivo il greco in uscita dal servizio. 4-5 Tsitsipas gioca in maniera aggressiva con il diritto a sventaglio e attacca la rete: lungo il lob dello spagnolo. 4-4 CONTRO MINI-BREAK DI Tsitsipas! Smorzata vincente di rovescio del ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE SECONDO SET 8-6 SECONDO SET STEFANOS! SI VOLA ALPARZIALE! 6-7 SET POINT! DOPPIO FALLO. 6-6 Servizio e diritto lungolinea di. 6-5 CHE PUNTO SIGNORI E SIGNORE!!!!!incanta da fondocampo provando a variare, realizza la palla corta ma lo spagnolo ci arriva e chiude il punto con la volée di diritto. 6-4 DUE SET POINT! Scappa via il rovescio dello spagnolo: aggressivo ilin uscita dal servizio. 4-5gioca in maniera aggressiva con il diritto a sventaglio e attacca la rete: lungo il lob dello spagnolo. 4-4 CONTRO MINI-BREAK DI! Smorzata vincente di rovescio del ...

