LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2021 in DIRETTA: iniziano le Côtes (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Liegi-Bastogne-Liegi FEMMINILE 14.32 E il vantaggio comincia a scendere vertiginosamente: 5’10”, il gruppo ha mangiato complessivamente più di un minuto. 14.30 Finita la Cote de Mont-Le-Soie, il primo a passare è Aaron Van Poucke. 14.29 Con il tratto in salita, il vantaggio dei sette battistrada inizia a scendere: ora è 5’45”. 14.26 Comincia la Cote de Mont-Le-Soie, di 1600 metri con il 7.9% di pendenza media. 14.24 Si mantiene sui 6’25” il vantaggio dei sette battistrada. 14.21 Foratura per Matteo Fabbro (Bora-Hansgrohe). Fortunatamente siamo in un tratto di gara abbastanza semplice. 14.19 Siamo entrati negli ultimi 100 chilometri di corsa. 14.16 Ricordiamo la ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE 14.32 E il vantaggio comincia a scendere vertiginosamente: 5’10”, il gruppo ha mangiato complessivamente più di un minuto. 14.30 Finita la Cote de Mont-Le-Soie, il primo a passare è Aaron Van Poucke. 14.29 Con il tratto in salita, il vantaggio dei sette battistrada inizia a scendere: ora è 5’45”. 14.26 Comincia la Cote de Mont-Le-Soie, di 1600 metri con il 7.9% di pendenza media. 14.24 Si mantiene sui 6’25” il vantaggio dei sette battistrada. 14.21 Foratura per Matteo Fabbro (Bora-Hansgrohe). Fortunatamente siamo in un tratto di gara abbastanza semplice. 14.19 Siamo entrati negli ultimi 100 chilometri di corsa. 14.16 Ricordiamo la ...

