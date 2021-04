LIVE – Juventus-Roma 1-1 , Coppa Italia femminile 2020/2021 (DIRETTA) (Di domenica 25 aprile 2021) La DIRETTA LIVE di Juventus-Roma, match valevole per il ritorno della semifinale di Coppa Italia femminile 2020/2021. I giallorossi arrivano dalla vittoria per 2-1 dell’andata, ma a Torino non sarà affatto semplice confermarsi: vedremo chi vincerà e staccherà il pass per la finale. Calcio d’inizio alle ore 12:30 di domenica 25 aprile, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA DIRETTA Juventus (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen, Gama, Sembrant, Boattin; Rosucci, Pedersen, Caruso; Cernoia, Girelli, Hurtig Roma (4-2-3-1): Ceasar; Soffia, Swaby, Linari, Bartoli; Giugliano, ... Leggi su sportface (Di domenica 25 aprile 2021) Ladi, match valevole per il ritorno della semifinale di. I giallorossi arrivano dalla vittoria per 2-1 dell’andata, ma a Torino non sarà affatto semplice confermarsi: vedremo chi vincerà e staccherà il pass per la finale. Calcio d’inizio alle ore 12:30 di domenica 25 aprile, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA(4-3-3): Giuliani; Hyyrynen, Gama, Sembrant, Boattin; Rosucci, Pedersen, Caruso; Cernoia, Girelli, Hurtig(4-2-3-1): Ceasar; Soffia, Swaby, Linari, Bartoli; Giugliano, ...

Advertising

juventusfc : #FINOALLAFINE, BIANCONERI! Inizia #JuveParma! INSIEME! Live: - JuventusFCWomen : ?? @SaraGama_ITA's in the house! ?? Catch Cap on Tutti Pazzi Per La Juve! ???? Live NOW! - juventusfc : E' iniziata #SassuoloJuve! LIVE su @JuventusTV ?? - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - Juventus Women-Roma 1-1 - Thomas raggiunge il pari - Tolu_Banks : RT @NetsNews21: ???Fiorentina vs Juventus LIVE STREAM #FiorentinaJuve #FiorentinaJuventus ???? -