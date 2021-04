LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: Vanessa Ferrari per la magia. Martina Maggio outsider alla trave (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.42 Carlo Macchini vuole fare centro dopo il quarto posto di due anni fa. Ha tutte le potenzialità anche per vincere la gara, la medaglia è ampiamente possibile. 12.40 alla trave può succedere davvero di tutto e per questo motivo possiamo sperare in Martina Maggio, che ha dalla sua un esercizio estremamente pulito. 12.38 Vanessa Ferrari vuole tornare sul podio continentale, a sette anni di distanza dall’oro di Sòfia. Insegue la quinta medaglia al corpo libero agli Europei: oro nel 2007 e nel 2014, argento nel 2006 e nel 2009. La 30enne sogna il colpaccio. 12.36 Ricordiamo il programma di giornata: trave e volteggio maschile alternati dalle ore 13.00; ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.42 Carlo Macchini vuole fare centro dopo il quarto posto di due anni fa. Ha tutte le potenzialità anche per vincere la gara, la medaglia è ampiamente possibile. 12.40può succedere davvero di tutto e per questo motivo possiamo sperare in, che ha dsua un esercizio estremamente pulito. 12.38vuole tornare sul podio continentale, a sette anni di distanza dall’oro di Sòfia. Insegue la quinta medaglia al corpo libero agli: oro nel 2007 e nel 2014, argento nel 2006 e nel 2009. La 30enne sogna il colpaccio. 12.36 Ricordiamo il programma di giornata:e volteggio maschile alternati dalle ore 13.00; ...

