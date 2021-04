LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: Vanessa Ferrari da medaglia! Magia della Farfalla (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.34 Buon doppio teso, ma con saltello dietro. 14.33 ORA TUTTI CON MARTINA MAGGIO. La brianzola ci proverà con tutta se stessa. 14.31 SECONDAAAAAAAAAAA! Vanessa Ferrari ottiene 13.600 con 5.7 di D Score. L’azzurra si piazza a tre decimi da Angelina Melnikova e ora spera nella medaglia! Dopo di lei Martina Maggio, poi la rumena Ceplinschi (non è un fattore) e la temibile britannica Jessica Gadirova. 14.29 Tsukahara avvitato con passo in avanti. Doppio teso inchiodato a terra. Piccolo squilibrio nella parte artistica. CHE TSUKAHARAAA perfettamente stoppato. Ribaltata salto avanti e un avvitamento, non esegue un ultimo salto. BRAVISSIMAAAAAAAA! Ci sembra un esercizio da medaglia, Vanessa Ferrari ha illuminato ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.34 Buon doppio teso, ma con saltello dietro. 14.33 ORA TUTTI CON MARTINA MAGGIO. La brianzola ci proverà con tutta se stessa. 14.31 SECONDAAAAAAAAAAA!ottiene 13.600 con 5.7 di D Score. L’azzurra si piazza a tre decimi da Angelina Melnikova e ora spera nellaDopo di lei Martina Maggio, poi la rumena Ceplinschi (non è un fattore) e la temibile britannica Jessica Gadirova. 14.29 Tsukahara avvitato con passo in avanti. Doppio teso inchiodato a terra. Piccolo squilibrio nella parte. CHE TSUKAHARAAA perfettamente stoppato. Ribaltata salto avanti e un avvitamento, non esegue un ultimo salto. BRAVISSIMAAAAAAAA! Ci sembra un esercizio da medaglia,ha illuminato ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2021 in DIRETTA: si inizia alla trave. Martina Maggio ci prova - #Ginnastica… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2021 in DIRETTA: Vanessa Ferrari per la magia. Martina Maggio outsider alla trave… - RSIsport : ?????????? Oggi alla RSI ????????? 13h00 Ginnastica, CE Basilea - infoitsport : LIVE - Ginnastica artistica, Europei Basilea 2021: finale maschile e femminile all-around (DIRETTA) - infoitsport : LIVE - Ginnastica artistica, Europei Basilea 2021: finali per attrezzo (DIRETTA) -