LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: Vanessa Ferrari BRONZO! Divinità suprema. Macchini 4° (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito durante questa intensissima settimana. Vi abbiamo fatto compagnia con circa 35 ore di DIRETTA, è stato bello ritrovare la grande Ginnastica dopo un anno e mezzo. Prossimo appuntamento il 14-15 maggio con la Final Six Scudetto a Napoli. 15.33 L’Italia conclude questi Europei con 3 medaglie di bronzo: Vanessa Ferrari al corpo libero, Nicola Bartolini al quadrato, Salvatore Maresca agli anelli. Bottino di lusso, peccato per l’errore di Macchini. 15.32 Il russo David Belyavskiy ha vinto la medaglia d’oro alla sbarra con 14.066 (5.6). Sul podio il tedesco Andreas Toba (13.833) e il turco Adem Asil (13.766). Quarto posto per Carlo Macchini, che commette un errore su ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per averci seguito durante questa intensissima settimana. Vi abbiamo fatto compagnia con circa 35 ore di, è stato bello ritrovare la grandedopo un anno e mezzo. Prossimo appuntamento il 14-15 maggio con la Final Six Scudetto a Napoli. 15.33 L’Italia conclude questicon 3 medaglie di bronzo:al corpo libero, Nicola Bartolini al quadrato, Salvatore Maresca agli anelli. Bottino di lusso, peccato per l’errore di. 15.32 Il russo David Belyavskiy ha vinto la medaglia d’oro alla sbarra con 14.066 (5.6). Sul podio il tedesco Andreas Toba (13.833) e il turco Adem Asil (13.766). Quarto posto per Carlo, che commette un errore su ...

