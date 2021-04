LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: si inizia alla trave. Martina Maggio ci prova (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.10 Infatti soltanto 12.866 per Boyer. Ora la ripescata ucraina Anastasiia Bachynska, può fare benissimo. Entrata in finale per la rinuncia forzata di Larisa Iordache, out per infezione renale. 13.09 La francese ha un grosso squilibrio su una piroette artistica, le costerà diversi decimi. Boyer un po’ in affanno e anche abbastana slegata, oggi non si è comportata da specialista. Passo in avanti sul doppio carpio in uscita. Attendiamo il punteggio, ma non dovrebbe essere meritevole di medaglia. Intanto 14.583 per Moran al volteggio, ora tocca all’altro britannico Courtney Tulloch. 13.08 Marine Boyer sale sulla trave. 13.06 Spettacolare 13.866 di Sanne Wevers alla trave, l’olandese ha già messo una seria ipoteca sull’oro. 13.04 Ora il ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.10 Infatti soltanto 12.866 per Boyer. Ora la ripescata ucraina Anastasiia Bachynska, può fare benissimo. Entrata in finale per la rinuncia forzata di Larisa Iordache, out per infezione renale. 13.09 La francese ha un grosso squilibrio su una piroette, le costerà diversi decimi. Boyer un po’ in affanno e anche abbastana slegata, oggi non si è comportata da specialista. Passo in avanti sul doppio carpio in uscita. Attendiamo il punteggio, ma non dovrebbe essere meritevole di medaglia. Intanto 14.583 per Moran al volteggio, ora tocca all’altro britannico Courtney Tulloch. 13.08 Marine Boyer sale sulla. 13.06 Spettacolare 13.866 di Sanne Wevers, l’olandese ha già messo una seria ipoteca sull’oro. 13.04 Ora il ...

