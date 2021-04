Live Fiorentina-Juventus 0-0 | Pirlo sceglie Dybala con Ronaldo

Advertising

GiulyADP : RT @juventusfc: 1' | KICK-OFF #FINOALLAFINE BIANCONERI! Viviamo tutti insieme #FiorentinaJuve! ???? Live Match: - DavBianconero : RT @juventusfc: 1' | KICK-OFF #FINOALLAFINE BIANCONERI! Viviamo tutti insieme #FiorentinaJuve! ???? Live Match: - denisecm8 : RT @juventusfc: 1' | KICK-OFF #FINOALLAFINE BIANCONERI! Viviamo tutti insieme #FiorentinaJuve! ???? Live Match: - c_kira80 : RT @juventusfc: 1' | KICK-OFF #FINOALLAFINE BIANCONERI! Viviamo tutti insieme #FiorentinaJuve! ???? Live Match: - lewixbreathin : RT @juventusfc: 1' | KICK-OFF #FINOALLAFINE BIANCONERI! Viviamo tutti insieme #FiorentinaJuve! ???? Live Match: -

Ultime Notizie dalla rete : Live Fiorentina

- JUVENTUS 0 - 0(3 - 5 - 2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Igor; Ribery, Vlahovic. All. Iachini JUVENTUS (3 - 5 - 2): Szczesny; De Ligt, Bonucci, ......JUVENTUS: LA CRONACA IN DIRETTAJUVENTUS, 33a giornata Serie A. La cronaca in diretta di Calciomercato.it della sfida di Serie A, conreaction, analisi e pagelle di ...La Fiorentina va a caccia di punti tranquillità, la Juventus vuole blindare il posto in Champions e cancellare l'onta dello 0-3 dell'andata. La vittoria ottenuta nel ...Inter con lo scudetto in tasca, Verona che non ha più molto da chiedere al campionato. Ci sono tutte le premesse per assistere a una partita divertente e ricca di gol. L Inter è prima con ...