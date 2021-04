LIVE – Cremona-Brescia 73-79, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 25 aprile 2021) Derby lombardo tra Vanoli Cremona e Germani Brescia nella 29° giornata di Serie A1 2020/2021. I padroni di casa dopo aver vinto le ultime tre gare disputate portandosi all’ottavo posto. Quello contro la Leonessa sarà dunque un match fondamentale per provare ad ipotecare un posto nella off season. Domenica 25 aprile alle ore 20.30 inizierà il match che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Cremona-Brescia 73-79 34? – Seconda tripla di serata per Poeta, sempre a contatto Cremona: timeout Brescia sul 78-80. 34? – Brescia sul +6 col canestro di Burns, timeout Vanoli: 73-79. 34? – Secondo canestro per Parrillo, seconda tripla per Parrillo: 73-77. 32? – Moss rompe gli ... Leggi su sportface (Di domenica 25 aprile 2021) Derby lombardo tra Vanolie Germaninella 29° giornata diA1. I padroni di casa dopo aver vinto le ultime tre gare disputate portandosi all’ottavo posto. Quello contro la Leonessa sarà dunque un match fondamentale per provare ad ipotecare un posto nella off season. Domenica 25 aprile alle ore 20.30 inizierà il match che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA73-79 34? – Seconda tripla di serata per Poeta, sempre a contatto: timeoutsul 78-80. 34? –sul +6 col canestro di Burns, timeout Vanoli: 73-79. 34? – Secondo canestro per Parrillo, seconda tripla per Parrillo: 73-77. 32? – Moss rompe gli ...

