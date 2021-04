LIVE Berrettini-Karatsev 6-1 3-6 7-6, Finale ATP Belgrado in DIRETTA: il romano trionfa il Serbia! Schiantato il russo nel tiebreak finale! (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.42 Stupendo Matteo Berrettini che ha saputo resettare dopo il match point sfumato sul 5-6 e batte un Karatsev che anche oggi ha dato testimonianza della sua forza. Berrettini sale così al numero 11 della race con questo meraviglioso trionfo, il terzo in carriera sulla terra battuta. QUATTRO TITOLI IN CARRIERA PER Berrettini CHE AL SECONDO TORNEO DOPO L’INFORTUNIO BATTE UN COLPO, UN GRANDE COLPO! UN tiebreak DOMINATO, DA GRANDE GIOCATORE, DA FUORICLASSE! 7-0 Berrettini!! HA VINTO A Belgrado MATTEO!!! Schiantato Karatsev AL tiebreak! 6-0 Berrettini! VOLA VIA IL DRITTO DI Karatsev! SEI MATCH POINT DI FILA PER ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.42 Stupendo Matteoche ha saputo resettare dopo il match point sfumato sul 5-6 e batte unche anche oggi ha dato testimonianza della sua forza.sale così al numero 11 della race con questo meraviglioso trionfo, il terzo in carriera sulla terra battuta. QUATTRO TITOLI IN CARRIERA PERCHE AL SECONDO TORNEO DOPO L’INFORTUNIO BATTE UN COLPO, UN GRANDE COLPO! UNDOMINATO, DA GRANDE GIOCATORE, DA FUORICLASSE! 7-0!! HA VINTO AMATTEO!!!AL! 6-0! VOLA VIA IL DRITTO DI! SEI MATCH POINT DI FILA PER ...

Advertising

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #AtpBelgrade Trionfa #Berrettini, che piega #Karatsev 6-1 3-6 7-6! #live - zazoomblog : LIVE Berrettini-Karatsev 6-1 3-6 5-4 Finale ATP Belgrado in DIRETTA: il russo serve per rimanere nel match -… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Karatsev 6-1 3-6 3-2 Finale ATP Belgrado in DIRETTA: controbreak immediato del russo - #Berrettini… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis Aggiornamento sulle #finali di giornata, entrambe al #terzoset: #AtpBarcellona #Nadal e… - zazoomblog : LIVE – Berrettini-Karatsev 6-1 3-6 3-2 finale Atp Belgrado 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Karatsev… -