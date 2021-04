Live Atalanta-Bologna 1-0: segna sempre Malinovksyi (Di domenica 25 aprile 2021) Posticipo domenicale a Bergamo tra Atalanta e Bologna. L?Atalanta di Gasperini sta volando sempre più in alto con nove vittorie nelle ultime 10 partite, e ora il secondo posto non... Leggi su ilmattino (Di domenica 25 aprile 2021) Posticipo domenicale a Bergamo tra. L?di Gasperini sta volandopiù in alto con nove vittorie nelle ultime 10 partite, e ora il secondo posto non...

Advertising

calciomercatoit : ??38' - Il #Bologna cerca di reagire, ma per ora l'#Atalanta controlla ??? #AtalantaBologna 1-0 LIVE ???? #SerieATIM - zazoomblog : Live Atalanta-Bologna 0-0 Gasperini rilancia Hateboer titolare - #Atalanta-Bologna # Gasperini - calciomercatoit : ?? 22' - GOOOOOL DELL'ATALANTA!! Assist meraviglioso di tacco di #Muriel, #Malinovskyi non sbaglia ???… - fcin1908it : Diretta LIVE, Atalanta-Bologna 1-0: perla di Muriel, chiude Malinovskyi - infoitsport : Atalanta-Bologna, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE -