L'Italia vieta l'ingresso a chi è stato in India negli ultimi 14 giorni (Di domenica 25 aprile 2021) AGI - Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza che vieta l'ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in India. "I residenti in Italia potranno rientrare con tampone in partenza e all'arrivo e con obbligo di quarantena. Chiunque sia stato in India negli ultimi 14 giorni e si trovi già nel nostro Paese è tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione". "Non abbassare la guardia" Questo l'annuncio su Facebook dove ha sottolineato come i nostri scienziati siano al lavoro per studiare la nuova variante Indiana: "Non possiamo abbassare la guardia. Venerdì è stato il giorno record per ... Leggi su agi (Di domenica 25 aprile 2021) AGI - Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza chel'ina chi14 giorni èin. "I residenti inpotranno rientrare con tampone in partenza e all'arrivo e con obbligo di quarantena. Chiunque siain14 giorni e si trovi già nel nostro Paese è tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione". "Non abbassare la guardia" Questo l'annuncio su Facebook dove ha sottolineato come i nostri scienziati siano al lavoro per studiare la nuova variantena: "Non possiamo abbassare la guardia. Venerdì èil giorno record per ...

