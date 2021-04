L’Italia torna in zona gialla da domani, riaprono bar e ristoranti: le regole da seguire (Di domenica 25 aprile 2021) Ormai è tutto pronto, mancano davvero pochissime ore al passaggio delL’Italia in zona gialla: da domani, 26 Aprile 2021, sarà possibile tornare ad una sorta di libertà dopo mesi davvero molto duri. Nonostante ci saranno diverse riaperture, gli italiani continueranno a fare i conti con il coprifuoco dalle ore 22.00 alle ore 5.00. Inoltre, resta l’obbligo di indossare la mascherina. Dunque L’Italia ha deciso di ripartire, ma in sicurezza per evitare un’eventuale terza onda. Si tornerà sui banchi di scuola e anche al ristorante. In questi giorni proseguirà anche la campagna vaccinale. Vediamo ora insieme tutte le regole da seguire in Italia dopo il ritorno della zona gialla da domani. Italia ... Leggi su urbanpost (Di domenica 25 aprile 2021) Ormai è tutto pronto, mancano davvero pochissime ore al passaggio delin: da, 26 Aprile 2021, sarà possibilere ad una sorta di libertà dopo mesi davvero molto duri. Nonostante ci saranno diverse riaperture, gli italiani continueranno a fare i conti con il coprifuoco dalle ore 22.00 alle ore 5.00. Inoltre, resta l’obbligo di indossare la mascherina. Dunqueha deciso di ripartire, ma in sicurezza per evitare un’eventuale terza onda. Si tornerà sui banchi di scuola e anche al ristorante. In questi giorni proseguirà anche la campagna vaccinale. Vediamo ora insieme tutte ledain Italia dopo il ritorno dellada. Italia ...

