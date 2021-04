L'Italia del grande cinema, strada per strada (Di domenica 25 aprile 2021) Tra 10 anni in giro per le strade d’Italia ci saranno più Federico Fellini che Raffaele Cadorna, ovvero più cineasti che militari, a conferma che in questo Paese di santi, poeti e navigatori anche gli attori e soprattutto i registi godono di fama imperitura. L’odonomastica, ovvero il complesso dei nomi delle strade, si rivela infatti sempre più orientata ad annoverare protagonisti della cinematografia piuttosto che pontefici, letterati e condottieri. Risale al 2017 la raccolta pubblica di firme per cambiare nome al piazzale su cui si affaccia la stazione di Napoli: da Piazza Giuseppe Garibaldi a Piazza Antonio De Curtis in arte Totò, con inclusa la sostituzione del monumento centrale, la statua del Principe della risata al posto di quella dell’Eroe dei due mondi. Il sindaco Luigi De Magistris arginò l’imbarazzante petizione inaugurando un anno dopo ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 25 aprile 2021) Tra 10 anni in giro per le strade d’ci saranno più Federico Fellini che Raffaele Cadorna, ovvero più cineasti che militari, a conferma che in questo Paese di santi, poeti e navigatori anche gli attori e soprattutto i registi godono di fama imperitura. L’odonomastica, ovvero il complesso dei nomi delle strade, si rivela infatti sempre più orientata ad annoverare protagonisti dellatografia piuttosto che pontefici, letterati e condottieri. Risale al 2017 la raccolta pubblica di firme per cambiare nome al piazzale su cui si affaccia la stazione di Napoli: da Piazza Giuseppe Garibaldi a Piazza Antonio De Curtis in arte Totò, con inclusa la sostituzione del monumento centrale, la statua del Principe della risata al posto di quella dell’Eroe dei due mondi. Il sindaco Luigi De Magistris arginò l’imbarazzante petizione inaugurando un anno dopo ...

