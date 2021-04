Lingard rivela | «Ho pensato di smettere | non avevo la testa allo United»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 25 aprile 2021) Jessesi è raccontato senza filtri al programma Youtube Presenting: queste le parole dell’attaccante del West Ham Jessesi è raccontato senza filtri al programma Youtube Presenting. Queste le parole del giocatore del West Ham riportate da IlPosticipo. «Non che volessi lasciare il calcio ma… volevo semplicemente starne fuori per un po’. Mi approcciavo alle partite felice di starmene a sedere su una panchina e non è da me. Dicevo a mio fratello l’altro giorno: ‘Ricordi quando ero felice di stare in panchina?’. Non volevo giocare perché con la mente non ero lì, non ero focalizzato per niente. Pensavo a tutt’altro e ovviamente c’era troppa carne al fuoco. Sembrava di non essere la stessa persona, come se non fossi Jesse, come se le partite passassero e io non volessi esserci. Così ho parlato con lo ...