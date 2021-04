L’incubo del Covid in India, situazione drammatica: tutti gli aggiornamenti (Di domenica 25 aprile 2021) La seconda ondata del Covid 19 in India si è trasformata in un incubo. La situazione sanitaria nel grande paese asiatico è oltre ogni livello di gravità immaginabile. E’ difficile anche avere numeri certi sull’ecatombe del coronavirus in un paese che conta 1,36 miliardi di abitanti e un’articolazione territoriale complessa per ragioni geografiche e sociologiche. I numeri ufficiali dicono che ieri sono stati accertati 349.671 nuovi contagi e 2.767 decessi. La media di morti per Covid è di quasi duemila al giorno nell’ultima settimana. Vediamo più in dettaglio la situazione, facendo riferimento ai principali media Indiani.



