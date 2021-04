Ligue 1, Lione-Lille: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 25 aprile 2021) La trentaquattresima giornata di Ligue 1 alle 21:00 offre un’interessante sfida. La gara andrà in scena al Parc OL e può essere decisiva in chiave salvezza ed europea. Ecco le probabili formazioni di Lione–Lille. La classifica della Ligue 1 vede una delle sfide più avvincenti d’Europa per il primato in classifica. Al momento domina il PSG che però, con una gara in più, dista sole due lunghezze dal Lille secondo. Il Lione, quarto, ha accumulato 67 punti e potrebbe quindi raggiungere gli avversari di questa sera con una vittoria. Il Lille vanta la miglior difesa del torneo, con sole 20 reti subite in 33 partite; l’ultima uscita ha visto però i ragazzi di Galtier uscire con un solo punto contro il Montpellier. Non è andata meglio al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 aprile 2021) La trentaquattresima giornata di1 alle 21:00 offre un’interessante sfida. La gara andrà in scena al Parc OL e può essere decisiva in chiave salvezza ed europea. Ecco ledi. La classifica della1 vede una delle sfide più avvincenti d’Europa per il primato in classifica. Al momento domina il PSG che però, con una gara in più, dista sole due lunghezze dalsecondo. Il, quarto, ha accumulato 67 punti e potrebbe quindi raggiungere gli avversari di questa sera con una vittoria. Ilvanta la miglior difesa del torneo, con sole 20 reti subite in 33 partite; l’ultima uscita ha visto però i ragazzi di Galtier uscire con un solo punto contro il Montpellier. Non è andata meglio al ...

Ultime Notizie dalla rete : Ligue Lione Bayern, festa rinviata Il Psg vola con Icardi ...hanno permesso al Psg di superare a domicilio per 3 - 1 il Metz nella 34esima giornata della Ligue ...primo posto con 72 punti in classifica a +2 dal Lille che stasera sarà impegnato sul campo del Lione,...

Francia: il PSG vince a Metz e torna in testa Sorpasso in vetta alla classifica della Ligue 1. Solo la sfida in programma domani alle 21 fra Lione e Lilla dirà quanto momentaneo. Per adesso il Paris Saint - Germain si è ripreso la vetta della classifica del campionato francese, fino a ...

