Liga, Villarreal-Barcellona: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di domenica 25 aprile 2021) Per la 32a giornata della Liga Spagnola il Barcellona è impegnato nella trasferta di Vila-real. La squadra di Messi e compagni è ancora in corsa per la vittoria del campionato mentre il sottomarino giallo spera ancora di raggiungere un posto in Europa League. Analizziamo la situazione, le probabili formazioni e dove vedere Villarreal-Barcellona. Non è un buon momento per il Villarreal, avendo perso due delle ultime 3 partite di campionato, due sconfitte che hanno reso più difficile la corsa ad un posto per la prossima Europa League. La squadra allenata da Unai Emery è però ancora in corsa per quella attuale, essendosi qualificata per le semifinali. Tolta la competizione europea però i gialli del Villareal ha vinto solo una delle ultime 6 partite giocate allo stadio ...

