Liga | Siviglia-Granada | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 25 aprile 2021) Alle 18:30 la sfida, valida per la 32a giornata dellaspagnola. Almanca solo la matematica per poter festeggiare la qualificazione alla prossima Champions League, che potrebbe arrivare proprio contro il, ottavo in classifica e ancora in corsa per un posto in Europa League. Analizziamo la situazione, lee dove vedere la partita. Dopo aver giocato e vinto 3 partite consecutive in trasferta, i biancorossi allenati da Lopetegui sono a -6 dalla capolista Atletico Madrid. È ancora vivo il sogno scudetto anche se quasi impossibile avendo davanti sia Real Madrid che Barcellona. I biancorossi sono in serie positiva da 8 partite (compreso il pareggio inutile in Champions col Borussia Dortmund). Molte delle fortune ...