Liga, Athletic Bilbao-Atletico Madrid: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di domenica 25 aprile 2021) Athletic Bilbao-Atletico Madrid è il posticipo della domenica per quanto riguarda la 32a giornata della Liga spagnola. La squadra di casa è decima in classifica mentre l’Atletico Madrid invece è al primo posto da inizio stagione. Analizziamo la situazione, le probabili formazioni e dove vedere la partita. La squadra dei Paesi Baschi viene da 5 pareggi consecutivi che hanno frenato la rincorsa ad un posto in Europa League. I biancorossi non vincono una partita dal 7 marzo, in casa contro il Granada. Da allora 5 pareggi e 3 sconfitte (di cui due nella Coppa del Re). Il ruolino di marcia casalingo però resta buono considerando che nelle ultime 9 partite al San Mames, le uniche due sconfitte sono quelle della coppa Nazionale contro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 aprile 2021)è il posticipo della domenica per quanto riguarda la 32a giornata dellaspagnola. La squadra di casa è decima in classifica mentre l’invece è al primo posto da inizio stagione. Analizziamo la situazione, lee dove vedere la partita. La squadra dei Paesi Baschi viene da 5 pareggi consecutivi che hanno frenato la rincorsa ad un posto in Europa League. I biancorossi non vincono una partita dal 7 marzo, in casa contro il Granada. Da allora 5 pareggi e 3 sconfitte (di cui due nella Coppa del Re). Il ruolino di marcia casalingo però resta buono considerando che nelle ultime 9 partite al San Mames, le uniche due sconfitte sono quelle della coppa Nazionale contro ...

