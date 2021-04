Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2021: van der Breggen trascina Demi Vollering alla vittoria, ottima terza Elisa Longo Borghini (Di domenica 25 aprile 2021) Con una compagna di squadra di questo calibro, vincere è molto più facile. alla Liegi-Bastogne-Liegi 2021 al femminile la SD Worx domina in lungo e in largo ed è ancora l’Olanda a trionfare: la campionessa del mondo Anna van der Breggen si sacrifica per la compagna di squadra Demi Vollering che si aggiudica lo sprint ristretto. Da segnalare l’ennesima performance eccellente di Elisa Longo Borghini, che trova un altro super piazzamento in questa Campagna delle Ardenne. Due atlete al comando nella prima fase di gara: Claire Faber e l’azzurra della Bepink Silvia Zanardi, che hanno accumulato circa 3? di margine sul plotone, prima di essere ovviamente ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) Con una compagna di squadra di questo calibro, vincere è molto più facile.alla SD Worx domina in lungo e in largo ed è ancora l’Olanda a trionfare: la campionessa del mondo Anna van dersi sacrifica per la compagna di squadrache si aggiudica lo sprint ristretto. Da segnalare l’ennesima performance eccellente di, che trova un altro super piazzamento in questa Campagna delle Ardenne. Due atlete al comando nella prima fase di gara: Claire Faber e l’azzurra della Bepink Silvia Zanardi, che hanno accumulato circa 3? di margine sul plotone, prima di essere ovviamente ...

