Liegi-Bastogne-Liegi 2021 | Alejandro Valverde | “Mi hanno lasciato il peso della volata | ma sono contento lo stesso”

(Di domenica 25 aprile 2021)non riesce a festeggiare il suo quarantunesimo compleanno con la quintasua carriera. L’immortale ciclista spagnoloMovistar si è dovuto accontentare del quarto posto nellafinale, venendo battuto da Tadej Pogacar, Julian Alaphilippe e David Gaudu. Ma nonostante l’età non più verde, è riuscito a inserirsi nella lotta per la vittoria facendo lavorare la sua squadra e intuendo che l’azione di Michael Woods potesse essere quella buona. Il successo numero cinque nella ‘decana’, che gli avrebbe permesso di raggiungere Eddy Merckx, non è dunque arrivato, ma l’iberico è comunqueresagara: ...

Alejandro Valverde non riesce a festeggiare il suo quarantunesimo compleanno con la quinta Liegi-Bastogne-Liegi della sua carriera. L'immortale ciclista spagnolo della Movistar si è dovuto accontentar ...