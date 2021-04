L’Eredità, Flavio Insinna tende un tranello alla campionessa: “Stai per piangere” e lei ci casca. Finale a sorpresa (Di domenica 25 aprile 2021) Finale da brivido a L’Eredità, il programma condotto da Flavio Insinna su Rai 1. Siamo alla puntata del quiz pre-serale di ieri sabato 24 aprile e la protagonista è la campionessa Valentina. Arrivata alla ghigliottina con le parole: “mandare”, “caldo”, “stretti”, “klimt” e “pugile” dapprima ha scritto “bacio”, poi ha cancellato per sostituirla con “abbraccio”. Mentre il conduttore spiegava il collegamento tra la parola giusta e i cinque indizi, Valentina ha temuto che fosse proprio la risposta cancellata quella esatta: “Basta, mi fermo, Stai per piangere“, ha affermato lui. Già, perché il tranello era riuscito: le aveva fatto pensare di aver sbagliato quando, al contrario, la risposta era quella corretta. Valentina ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021)da brivido a, il programma condotto dasu Rai 1. Siamopuntata del quiz pre-serale di ieri sabato 24 aprile e la protagonista è laValentina. Arrivataghigliottina con le parole: “mandare”, “caldo”, “stretti”, “klimt” e “pugile” dapprima ha scritto “bacio”, poi ha cancellato per sostituirla con “abbraccio”. Mentre il conduttore spiegava il collegamento tra la parola giusta e i cinque indizi, Valentina ha temuto che fosse proprio la risposta cancellata quella esatta: “Basta, mi fermo,per“, ha affermato lui. Già, perché ilera riuscito: le aveva fatto pensare di aver sbagliato quando, al contrario, la risposta era quella corretta. Valentina ha ...

