Leonardo Mazzarotto | lo scatto lascia tutti senza parole

Leggi su altranotizia

(Di domenica 25 aprile 2021)è un attore giovanissimo, ma già partecipe di fiction molto importanti: sul proprio canale Instagram ha postato una foto da bambino, intento a fare una cosa che ama molto.(Instagram)Giovanissimo, con un potenziale ancora tutto da sfruttare:è uno dei protagonisti della fiction Rai La compagnia del cigno. Questa sera, domenica 25 aprile, andrà in onda in prima serata su Rai 1, con Alessio Boni e Anna Valle. Nella fiction,, interpreta il ruolo di Matteo, il ragazzo grazie al quale nasce la Compagnia del Cigno., nonostante sia un ragazzo molto giovane, ha un talento enorme. Infatti, oltre ad essere un attore in erba, è anche un bravissimo violinista, passione ...