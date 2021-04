Leonardo acquisisce il 25 per cento di Hensoldt per oltre 600 milioni di euro (Di domenica 25 aprile 2021) Leonardo ha stipulato un accordo con Square Lux Holding per l’acquisizione – al prezzo di 606 milioni di euro o 23 euro per azione – di una quota del 25,1 per cento di Hensoldt, la società leader in Germania nel campo dei sensori per applicazioni in ambito difesa e sicurezza, con un portafoglio in continua espansione nella cybersecurity, gestione dei dati e robotica. Grazie a questa operazione, il gruppo guidato da Leonardo Profumo diventa il primo azionista dell’azienda insieme a Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), realtà tedesca a maggioranza pubblica. Tra i primi a esprimere apprezzamento per l’iniziativa è stato il Ministro per la Difesa Lorenzo Guerini, e non a caso: l’operazione infatti rimodella il panorama europeo, rafforzando la posizione ... Leggi su linkiesta (Di domenica 25 aprile 2021)ha stipulato un accordo con Square Lux Holding per l’acquisizione – al prezzo di 606dio 23per azione – di una quota del 25,1 perdi, la società leader in Germania nel campo dei sensori per applicazioni in ambito difesa e sicurezza, con un portafoglio in continua espansione nella cybersecurity, gestione dei dati e robotica. Grazie a questa operazione, il gruppo guidato daProfumo diventa il primo azionista dell’azienda insieme a Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), realtà tedesca a maggioranza pubblica. Tra i primi a esprimere apprezzamento per l’iniziativa è stato il Ministro per la Difesa Lorenzo Guerini, e non a caso: l’operazione infatti rimodella il panoramapeo, rafforzando la posizione ...

