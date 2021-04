League of Legends: arriva in Italia il Circuito Tormenta (Di domenica 25 aprile 2021) Riot Games ha annunciato l’arrivo in Italia del Circuito Tormenta, una nuova competizione dedicata ai giocatori di League of Legends Riot Games e PG Esports hanno annunciato l’arrivo in Italia del Circuito Tormenta, una nuova competizione dedicata ai giocatori amatoriali di League of Legends. L’obiettivo delle due compagnie è quello di dare la possibilità agli appassionati di tutto lo Stivale di competere anche a livelli più alti e professionali. Il Circuito Tormenta metterà a disposizione un canale Discord di League of Legends Il Circuito Tormenta è un campionato che permetterà agli appassionati ... Leggi su tuttotek (Di domenica 25 aprile 2021) Riot Games ha annunciato l’arrivo indel, una nuova competizione dedicata ai giocatori diofRiot Games e PG Esports hanno annunciato l’arrivo indel, una nuova competizione dedicata ai giocatori amatoriali diof. L’obiettivo delle due compagnie è quello di dare la possibilità agli appassionati di tutto lo Stivale di competere anche a livelli più alti e professionali. Ilmetterà a disposizione un canale Discord diofIlè un campionato che permetterà agli appassionati ...

GamingToday4 : League of Legends: novità dell’update aprile 2021 - tuttoteKit : League of Legends: arriva in Italia il Circuito Tormenta #LeagueOfLegends #RiotGames #tuttotek - _Aur00ra_ : C'è qualcuno qui che gioca a League of Legends? Non sono bravissima ma voglio compagnia e se vi va di giocare un po' io sono qui - SerialGamerITA : Circuito Tormenta: arriva in Italia la competizione pensata per tutti i fan di League #leagueoflegends #riotgames - DeugemoTwo : L'ancora più stretta collaborazione tra @riotgames e @PGEsportsIT su League of Legends per la strutturazione di un… -